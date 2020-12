Avaí marca no fim e vence a Ponte Preta na estreia de Claudinei Oliveira

A Ponte voltou mais atenta do intervalo e foi criando chance atrás de chance - (Foto: Arte/Estadão)

Tentando voltar a brigar por uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí marcou nos acréscimos e derrotou a Ponte Preta por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 28ª rodada.

Na estreia do técnico Claudinei Oliveira, o Avaí encerrou um jejum de quatro jogos e chegou aos mesmos 40 pontos que a Ponte Preta, mas está na frente no número de vitórias (12 a 11). Os catarinenses aparecem em sétimo lugar e os paulistas, na nona colocação.

O primeiro tempo começou morno no Moisés Lucarelli, com a Ponte Preta tendo mais posse de bola, mas não conseguindo criar. Até que, aos 33 minutos, Pedro Castro recebeu lançamento nas costas da zaga e, na saída de Ygor Vinhas, colocou na cabeça de Valdívia.

Mas a alegria do Avaí durou apenas quatro minutos. Apodi cruzou, Bruno Rodrigues ajeitou de cabeça e Camilo acertou um bonito chute de primeira. A partida seguiu sem maiores emoções até o intervalo.

A Ponte voltou mais atenta do intervalo e foi criando chance atrás de chance. Guilherme Lazaroni e Moisés exigiram boas defesas de Lucas Frigeri. Já Bruno Rodrigues acertou a trave depois de receber bom passe de Camilo.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o Avaí marcou o gol da vitória em mais uma falha da defesa pontepretana. Aos 47, Alisson afastou mal para dentro da área, Guilherme Pato não marcou a sobra e Leandrinho bateu no cantinho de Ygor Vinhas.

A Ponte Preta volta a campo na segunda-feira, contra o Operário, às 20 horas, no Germano Krüger, em Ponta Grossa. Na terça, o Avaí enfrenta o Sampaio Corrêa, às 19h15, no Castelão, em São Luís. Os jogos são válidos pela 29ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 x 2 AVAÍ

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi, Wellington Carvalho, Alisson e Guilherme Lazaroni; Luís Oyama, Neto Moura (Matheus Peixoto) e Camilo (Guilherme Pato); Bruno Rodrigues, Moisés (Pedrinho) e João Veras. Técnico: Marcelo Oliveira.

AVAÍ - Lucas Frigeri; Edilson, Betão, Alan Costa e Zé Marcos (Ramon); Jean Martim (Luan Silva), Foguinho (Leandrinho), Pedro Castro e Valdívia (Vinicius Leite); Romulo e Gastón Rodriguez (Ronaldo). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Valdívia, aos 33, e Camilo, aos 37 minutos do primeiro tempo; Leandrinho, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

CARTÕES AMARELOS - Wellington Carvalho, Guilherme Lazaroni e Alisson (Ponte Preta); Zé Marcos, Lucas Frigeri, Ramon e Leandrinho (Avaí).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).