Aulas de Muay Thai gratuitas são oferecidas para jovens da região Los Angeles - ( Foto: Reprodução )

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv) abriu novas inscrições para jovens da região do Los Angeles, interessados em fazer aulas de Muay Thai gratuitas no Projeto Coruja. Depois do sucesso das duas turmas na quarta-feira, foram abertas novas turmas no sábado.

A iniciativa faz parte do projeto Estação Juventude que tem o intuito de ampliar as possibilidades de educação, cultura e lazer para os jovens campo-grandenses. O professor Jefferson Christopher, campeão brasileiro e vice sul-americano de Muay Thai ressalta a importância desse esporte. “Eu vejo uma grande oportunidade para esses jovens, que poderiam estar perdidos na marginalidade, no crime e nas drogas, de ter uma opção de fugir de tudo isso. Consequentemente, quem sabe fazer do esporte uma profissão, como muitos atletas profissionais que saíram de bairros e periferias fizeram”.

As aulas são ministradas respeitando todas as recomendações de biossegurança da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Presidente do Projeto Coruja, Celso de Oliveira, se mostra animado. “Ofertar atividades esportivas de forma orientada e supervisionada é ir ao encontro com a nossa missão, que é de desenvolver e fomentar a prática esportiva como instrumento de intervenção social e provedora de bem-estar físico e mental”.

O projeto conta com quatro turmas, na quarta-feira às 18h30 e 19h30, e no sábado às 7h30 e 8h30. As aulas ocorrerão todas as quartas-feiras e sábados, na sede do Coruja, localizada na Rua José Francelino Teixeira Gomes, 101 – Los Angeles. Serão oferecidas 22 vagas para cada turma. Os interessados em fazer as aulas, devem fazer se inscrever, ligando no número (67)3314-3577.

Estação Juventude

Estação Juventude é um programa do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, representada pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv). O programa busca apresentar aos jovens, de 15 a 29 anos, as possibilidades de fortalecimento de seus direitos em sua região, além disso, é um espaço onde o jovem pode se capacitar e obter informações atualizadas sobre políticas públicas e programas voltados para a juventude.

Essa ação conta com atividades voltadas às áreas da saúde, trabalho, empreendedorismo, educação, cidadania, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, turismo, esporte, lazer e entre outras demandas da juventude.