Aubameyang faz 2 e Arsenal vence Newcastle em dia de marca histórica para Willian

Depois de um péssimo início de Campeonato Inglês e muitas derrotas diante dos rivais mais fortes, o Arsenal parece ter despertado. Com dois gols de Aubameyang, venceu o Newcastle por 3 a 0 no Emirates Stadium e chegou ao 10° lugar. Willian se tornou o brasileiro com mais jogos na competição.

Foi o sexto compromisso seguido sem derrota do Arsenal na competição, com cinco vitórias e um empate. O quinto com a defesa passando intacta, algo que o time londrino não conseguia desde a temporada de 2009.

Mesmo com amplo e seguro domínio da partida, o Arsenal só conseguiu anotar seus gols na etapa final. Decidiu a importante vitória em um intervalo de 17 minutos. Aubameyang abriu o marcador aos 5 minutos. Fecharia o placar aos 22. Saka fez o segundo gol da equipe aos 15. O Arsenal sobe para os 27 pontos e começa a sonhar com algo melhor no Inglês. A distância para o líder Manchester United é de 10 pontos, mas de apenas seis do quinto lugar.

Além da partida de destaque de Aubameyang, foi um jogo histórico para Willian, ex-Chelsea e seleção brasileira. Ao entrar durante o segundo tempo, o meia se tornou o jogador brasileiro com mais jogos no Campeonato Inglês. Foi o 248° duelo de Willian no torneio, sendo 234 pelo Chelsea e 14 pelo Arsenal. Ele superou a marca de 247 do volante Lucas Leiva, ex-Liverpool.