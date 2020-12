Atual campeão Palmeiras está na chave do Bragantino no Paulista; veja os grupos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, nesta terça-feira, os grupos da edição 2021 do Estadual e definiu que o atual campeão Palmeiras está na mesma chave do Red Bull Bragantino. Isso significa que esses times poderão se encontrar nas quartas de final, em um confronto único entre times que em 2020 participam da Série A do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras e Bragantino estão no Grupo C do Paulistão, que também conta com Novorizontino e Ituano. Já os tradicionais clubes de Campinas estão nas chaves de São Paulo e Santos.

No Grupo B, liderado pelo São Paulo, estão Ponte Preta, Ferroviária e São Bento. Já o D, do Santos, conta com Mirassol, Guarani e São Caetano. E o Grupo A, do atual vice-campeão Corinthians, é completado por Santo André, Inter de Limeira e Botafogo.

O Conselho Técnico do Paulistão definiu que o VAR será utilizado em todos os jogos do torneio, desde a primeira fase da competição. Além disso, houve mudança no regulamento envolvendo a Lista B, a dos atletas formados nas categorias de base. Até 2020, cada time podia manter até 5 destes jogadores em campo ao mesmo em campo. Já na próxima temporada está permitida a utilização de 7 atletas dessa relação simultaneamente.

No sorteio, os times participantes do Paulistão foram divididos em quatro potes, com os quatro grandes no 1. Já os demais estiveram separados de acordo com o desempenho apresentado no Paulistão desta temporada, sendo que São Caetano e São Bento conseguiram o acesso neste ano, com Água Santa e Oeste caindo para a Série A2.

Na fase inicial do Paulistão, com 12 rodadas, os times enfrentarão os componentes das outras chaves. Assim como aconteceu nas edições anteriores, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, que será disputada em jogos únicos, assim como as semifinais. Já a decisão ocorrerá em dois duelos.

O início do Paulistão está agendado para o fim de semana das datas 27 e 28 de fevereiro, logo na sequência do encerramento do Campeonato Brasileiro, que precisará se estender até 2021 em função da pandemia do coronavírus e terminará no dia 24. Já a decisão do Estadual tem previsão de disputa para 23 de maio.

A FPF vai distribuir uma premiação de R$ 11 milhões aos participantes do Paulistão, com o campeão recebendo R$ 5 milhões. Já o vice ganhará R$ 1,5 milhão.

Confira os grupos do Paulistão de 2021:

Grupo A: Corinthians, Santo André, Inter de Limeira, Botafogo

Grupo B: São Paulo, Ponte Preta, Ferroviária, São Bento

Grupo C: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Novorizontino, Ituano

Grupo D: Santos, Mirassol, Guarani, São Caetano