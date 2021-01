Atual campeão, Arsenal cai na Copa da Inglaterra com gol contra de brasileiro

Aubameyang e Emile Rowe marcaram os gols da vitória do Arsenal - (Foto: Andy Rain/ EFE)

O Arsenal está eliminado da Copa da Inglaterra. O atual campeão perdeu por 1 a 0 do Southampton, fora de casa, neste sábado, gol contra do zagueiro brasileiro Gabriel. Buscará a vingança na terça-feira, quando visita os algozes pelo Campeonato Inglês.

Nas últimas nove temporadas, em apenas duas vezes o atual campeão não chegou às oitavas de final da competição. O Arsenal amargou a frustração em ambas. Neste sábado e na temporada 2017/18.

Realizando uma boa campanha no Inglês, no qual ocupa a nona colocação, à frente curiosamente do Arsenal (29 pontos a 27), a equipe do técnico Ralph Hasenhüttl se impôs desde o início do confronto no St. Mary's Stadium.

Foi para cima e sufocou os atuais campeões. Num cruzamento de Walker-Peters, Gabriel tentou cortar com a ponta do pé esquerdo e acabou desviando contra as próprias redes, logo aos 24 minutos de jogo. Mesmo em desvantagem, o time londrino não conseguiu reação, acabou eliminado e volta as atenções para o Campeonato Inglês, onde faz campanha de reação, além da Liga Europa.

Nas oitavas de final o Southampton vai encarar o Wolverhampton, fora de casa. Mas agora se prepara para novo embate diante do Arsenal, novamente em seu estádio. O confronto será direto por posição, na terça-feira, às 17h15.

Desta vez, porém, o técnico Arteta deve usar o time todo titular. Resolveu mesclar a escalação na Copa da Inglaterra e pagou com a eliminação. Além do gol contra de Gabriel, outro brasileiro teve dia para ser esquecido. O meia William foi muito mal na partida.