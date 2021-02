Atlético-MG acerta compra de Hyoran junto ao Palmeiras e assinará até 2023 - (Foto: Bruno Cantini/ Agência Galo)

O meia Hyoran vai permanecer no Atlético Mineiro até 2023. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que exercerá a opção de compra do jogador junto ao Palmeiras ao término do período de empréstimo, já tendo informado o time paulista da sua intenção. E assinará um contrato até o fim de 2023 com o jogador.

O Atlético-MG vai pagar R$ 7,5 milhões por 50% dos direitos econômicos de Hyoran. O valor será parcelado em quatro pagamentos de R$ 1,875 milhão. E eles vão ser realizados a cada quatro meses.

"Hyoran no Galo até 2023! O Atlético comunicou ao Palmeiras o exercício da opção prevista no contrato de empréstimo para adquirir 50% dos direitos do meio-campista Hyoran e firmar contrato em definitivo com o atleta até 31/12/2023. Os clubes já estão trocando minutas do contrato", comunicou o Atlético-MG em seu perfil no Twitter.

Contratado em janeiro de 2020 pelo Atlético-MG, Hyoran chegou ao clube em acordo de empréstimo de um ano. E em função da pandemia do coronavírus que afetou o calendário de competições, o acordo foi prorrogado até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro.

Pelo Atlético-MG, Hyoran já disputou 43 jogos, com 9 gols marcados. Nesse momento, vive a sua melhor fase pelo clube, com 6 gols nas últimas 10 partidas que disputou. E ainda deu duas assistências, sendo a última delas no domingo, para Guilherme Arana abrir o placar do triunfo por 2 a 0 sobre o Fortaleza.

"Muito feliz com meu novo contrato com o Atlético. Quero primeiramente agradecer a Deus que me sustentou e abençoou em todos os momentos. Quero também agradecer minha esposa Andressa Kryszczun Dalmoro e meus filhos que em todos momentos e todas as circunstâncias estiveram ao meu lado me ajudando, apoiando e renovando minhas forças. São muitos a agradecer e todos que fazem parte de tudo isso eu agradeço de coração. Obrigado, Atlético. E toda massa atleticana vamos por mais, vamos buscar a taça. Deus é bom o tempo todo", escreveu Hyoran em seu perfil no Instagram.