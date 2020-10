Atlético-GO vence Bragantino de virada e se distancia da zona de rebaixamento

A partida começou movimentada no Olímpico, com os dois times buscando o gol - (Foto: Arte/Estadão)

Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Atlético-GO levou a melhor sobre o Bragantino, neste domingo, ao vencer por 2 a 1, de virada, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O fim do jejum de cinco jogos fez o Atlético-GO se distanciar da zona de rebaixamento e chegou aos 18 pontos. Por outro lado, o Bragantino perdeu a segunda seguida e estacionou nos 12 pontos, continuando na penúltima colocação. Só está na frente do Goiás, com nove.

A partida começou movimentada no Olímpico, com os dois times buscando o gol. Depois de Bruno Tubarão e Ytalo assustarem, o Bragantino abriu o placar aos 20 minutos. Jean foi travado por Ytalo e a bola caiu nos pés de Claudinho, que bateu por cobertura e marcou um golaço.

O problema é que o Bragantino recuou demais após o gol e foi encurralado pelo Atlético-GO. O gol, que era apenas questão de tempo, saiu aos 27 minutos. Janderson recebeu dentro da área e chutou cruzado, sem chances para Júlio César. A virada só não veio antes do intervalo porque o time goiano errou a pontaria.

No começo do segundo tempo, o Bragantino quase voltou a ficar na frente do placar em cabeceio de Ytalo que explodiu na trave. A resposta do Atlético-GO veio em um lance parecido. Marlon Freitas subiu livre e cabeceou na trave de Júlio César.

O Bragantino cansou e passou a ser dominado pelo Atlético-GO a partir dos 30 minutos. Depois de três chances desperdiçadas, o time goiano conseguiu a virada aos 44. Matheuzinho recebeu de Matheus Vargas e bateu cruzado, sem chances para Júlio César.

Pela 16.ª rodada, o Atlético-GO vai pegar o Santos, quarta-feira às 20h30, na Vila Belmiro. Na quinta-feira, o Bragantino vai enfrentar o Flamengo, no Maracanã, a partir das 20 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 1 BRAGANTINO

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu (Arnaldo), Eder, João Victor e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico (Matheus Vargas); Janderson (Matheuzinho), Gustavo Ferrareis (Everton Felipe) e Zé Roberto (Hyuri). Técnico: Vagner Mancini.

BRAGANTINO - Júlio César; Raul, Leo Ortiz, Ligger e Edimar (Weverson); Uillian Correia (Weverton), Ricardo Ryller (Jan Hurtado) e Claudinho; Leandrinho (Wesley depois Luis Phelipe), Bruno Tubarão e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Claudinho, aos 20, e Janderson, aos 27 minutos do primeiro tempo; Matheuzinho, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Edson (Atlético-GO); Léo Ortiz (Bragantino).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).