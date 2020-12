Atlético de Madrid faz 2 a 0 no Valladolid e assume a liderança do Espanhol

Atlético de Madrid x Valladolid - (Foto: Divulgação)

O Atlético de Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol, mesmo com um jogo a menos em relação à Real Sociedad. Neste sábado, o time de Diego Simeone fez 2 a 0 no Valladolid e chegou aos 26 pontos, com dois de vantagem sobre o segundo colocado.

A primeira colocação pode durar apenas até este domingo, desde que a Sociedad ganhe em Mendizorroza, casa do Alaves. Mesmo assim, ficaria só um ponto na frente e com dois jogos a mais. Por pontos perdidos, o time de Madri é o melhor, disparado.

A sétima vitória seguida do Atlético na competição foi construída apenas após o intervalo. Graças a gols de Lemar que voltou a balançar as redes após 45 jogos, e Llorente. São 26 jogos sem derrotas dos atleticanos no Campeonato Espanhol. Na atual temporada, venceu oito e empatou duas. Mais que a vitória, impressionam os números do Atlético de Madrid no torneio. São 86,7% de aproveitamento, com 21 gols anotados em somente dois sofridos.

O resultado serve de motivação para a busca da vaga às oitavas da Liga dos Campeões. O Atlético faz confronto direto contra o RB Salzburg, fora de casa, necessitando de um empate. Soma 6 pontos diante de 4 dos austríacos. O Bayern de Munique, com 13, já garantiu a liderança da chave.