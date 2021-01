Atlético de Madrid é eliminado pelo Cornellà, da 3ª divisão, na Copa do Rei

Líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid foi surpreendido na Copa do Rei. Nesta quarta-feira, perdeu por 1 a 0 para o Cornellá, fora de casa, deixando a competição precocemente, na segunda fase. Foi o segundo ano consecutivo que o time dirigido por Diego Simeone caiu para a uma equipe da terceira divisão - na temporada passada, o Cultural Leonesa foi seu algoz.

"Nossos rivais jogaram melhor", disse o técnico do Atlético, Diego Simeone. "Nós tivemos alguns bons lances no ataque, mas no geral nosso rival (Cornellá) sempre jogou melhor. Eles aproveitaram a bola parada e marcaram o gol. Ficou mais difícil após a expulsão. Agora temos que encontrar soluções."

O Atlético não está foi o único pego de surpresa, repetindo a queda para times da terceira divisão do dia anterior de Celta de Vigo e Getafe. Mas nesse caso a zebra foi ainda maior, pois o time madrilenho só perdeu uma vez em 15 rodadas no Campeonato espanhol e vai enfrentar o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões em fevereiro. O Cornellà, por sua vez, tem uma temporada monótona em seu grupo da terceira divisão, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas, ficando na sétima posição.

Mas antes mesmo de os visitantes perderem Ricardo Sanchez pelo segundo cartão amarelo aos 20 minutos do segundo tempo, eles não se mostraram superiores. O zagueiro Adrian Jimenez marcou o único gol do jogo no oitavo minuto após um cruzamento de Agus Medina.

Em um duelo disputado em um gramado artificial, o Atlético perdeu o zagueiro Jose Gimenez após machucar o tornozelo no início, mesmo local da lesão de João Felix no segundo tempo.

Os demais times da primeira divisão espanhola que atuaram nesta quarta-feira avançaram. Foram eles: Levante, Elche, Betis, Granada, Osasuna e Alavés.