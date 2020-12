Atlético de Madrid cede empate ao Bayern e adia classificação às oitavas

O Atlético de Madrid esteve com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões nas mãos, mas acabou tropeçando diante do atual vencedor do torneio nesta terça-feira. Em casa, o time de Diego Simeone abriu o placar com João Félix ainda no primeiro tempo, mas acabou empatando por 1 a 1 com o Bayern de Munique, que marcou com Thomas Müller, de pênalti.

Com o empate, o clube alemão segue invicto e já classificado para a próxima fase, com quatro vitórias e um empate, somando 13 pontos. O Atlético de Madrid ficou na vice-liderança do Grupo A com seis pontos e agora vive o drama de definir a classificação contra o RB Salzburg, fora de casa, na próxima quarta-feira. A equipe austríaca soma quatro pontos, na terceira posição, graças à vitória sobre o Lokomotiv Moscou, que está com três.

O JOGO - A partida começou bem disputada, com o Atlético pressionando os alemães, que foram a campo com um time repleto de reservas por já estarem classificados para a próxima fase. Por outro lado, o clube espanhol iniciou a partida preocupado com suas chances. Por isso, adotou postura ofensiva desde o início, mesmo sem contar com o uruguaio Luis Suárez, ainda se recuperando da covid-19.

Determinado em conquistar o resultado positivo, o Atlético foi para cima e não demorou em inaugurar o marcador. Em jogada de Llorente pelo fundo, João Félix venceu o zagueiro, apareceu na pequena área e colocou a bola para dentro das redes de Nubel para abrir o placar para o Atlético de Madrid aos 26 minutos. A bola quase saiu no momento do cruzamento do meia espanhol, mas a jogada foi legal.

Na volta do intervalo, a postura das equipes continuou a mesma. O Bayern teve momentos em que ameaçou, mesmo sem seus principais jogadores, e o Atlético disposto a ampliar a vantagem. Aos 16 minutos do segundo tempo, após uma bola no travessão de João Félix, o técnico Hans Flick decidiu projetar um novo esquema para evitar o tropeço. Foram a campo Muller, Richards e Gnabry, nos lugares de Javi Martinez, Sarr e Arrey Mbi, respectivamente. Mas, o Atlético não se intimidou e continuou ameaçando o gol bávaro.

Reserva, o zagueiro brasileiro Felipe entrou aos 20 minutos, no lugar de Giménez, que se machucou ao interromper um contra-ataque do Bayern. A postura defensiva da equipe espanhola chamava a atenção. Mesmo em momentos em que perdia a bola no campo de ataque, o time de Diego Simeone se mostrou disposto a pressionar a saída do rival alemão.

Só que aos 37 minutos, as substituições de Flick começaram a surtir efeito e o Bayern ficou mais perto do gol de empate. Muller fez uma jogada e Gnabry, mas a bola parou no defensor brasileiro.

Alguns instantes depois, o mesmo Muller recebeu dentro da área e acabou sendo derrubado após Felipe deixar a perna. O juiz assinalou o pênalti com convicção. O experiente atacante alemão foi para a cobrança e, de pé direito, não desperdiçou. O goleiro Oblak até acertou o canto, mas não conseguiu evitar o empate dos bávaros.

O Atlético teve boa chance em falta pela esquerda com menos de cinco minutos restantes para o fim do tempo regulamentar. Lemar levantou dentro da área e Hermoso acabou cabeceando por cima do gol. Nos acréscimos, a equipe de Madri teve outra boa chance com escanteio, mas a bola atravessou a área alemã e ninguém apareceu para colocá-la para dentro. Esta foi a última chance concreta de gol por parte dos espanhóis, que acabaram deixando o triunfo escapar.

GRUPO C - No Grupo C, o Olympique de Marselha venceu o Olympiacos em casa por 2 a 1 e somou seus primeiros três pontos nesta edição da Liga dos Campeões. Ambas as equipes já estão eliminadas da próxima fase, visto que tanto Manchester City como Porto ocupam as duas primeiras posições com larga vantagem.

Em Portugal, Porto e Manchester City ficaram no empate sem gols, o que acabou classificando a equipe da casa e garantiu a liderança para os comandados de Pep Guardiola. O jogo acabou sendo mais emocionante na segunda etapa, que contou com gol anulado do brasileiro Gabriel Jesus aos 34 minutos.