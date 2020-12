Atlético de Madrid anuncia rescisão de contrato com o atacante Diego Costa

O time de Madrid gastou 66 milhões de euros (R$ 260 milhões) na contratação. - (Foto: Rodrigo Jiménez/EFE)

A diretoria do Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira, em um comunicado no seu site oficial e nas redes sociais, que chegou a um acordo para a rescisão de contrato com o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, de 32 anos, que tinha um vínculo com o clube até o dia 30 de junho de 2021.

Segundo o time de Madri, Diego Costa solicitou o término do contrato por motivos pessoais há alguns dias. O Atlético de Madrid agradeceu a sua entrega durante o período em que vestiu a camisa do clube e desejou sorte em sua próxima etapa na carreira.

"Diego Costa e o Atlético de Madrid chegaram a acordo para a rescisão do contrato do atacante, que terminava em 30 de junho de 2021. O jogador pediu ao clube a rescisão por motivos pessoais", informou o clube espanhol no comunicado oficial.

O jogador defendeu o Atlético de Madrid em um total de 215 jogos e marcou 84 gols em três passagens diferentes. Na atual temporada, no entanto, estava sem espaço com o técnico argentino Diego Simeone, que tem dado preferência à dupla de ataque formada pelo uruguaio Luis Suárez e pelo português João Félix. Entrou em campo apenas sete vezes, sendo duas como titular, e fez dois gols.

Diego Costa conquistou seis títulos pelo Atlético de Madrid: um do Campeonato Espanhol (2013/2014), um da Liga Europa (2017/2018), três da Supercopa da Europa (2010, 2012 e 2018) e um da Copa do Rei (2012/2013).

O atacante sofreu com problemas físicos recentemente e até mesmo com uma trombose venosa, descoberta no mês passado, em meio à pandemia da covid-19. Ele não se incorporou aos trabalhos com o grupo do Atlético de Madrid após o Natal, já que o clube o autorizou a ficar afastado até que a situação fosse resolvida.