Atacante Rafael Costa perde espaço e pode deixar o Guarani

Atacante Rafael Costa - ( Foto: Reprodução/Guarani FC )

O atacante Rafael Costa perdeu espaço no Guarani e poderá deixar o clube antes do início da temporada 2021. O ex-jogador da Ponte Preta sequer foi relacionado para a partida contra o CRB - derrota por 2 a 0 -, mesmo o Guarani tendo inúmeros desfalques pela covid-19.

De acordo com o auxiliar técnico Marcelo Barbosa, que comandou o time em Maceió por conta da suspensão de Felipe Conceição, Rafael Costa ficou fora da lista de relacionados por opção do próprio treinador. "A não vinda do Rafael foi uma opção técnica", se limitou a dizer o auxiliar, sem entrar em maiores detalhes.

Nas últimas cinco partidas do clube de Campinas na Série B, o atacante ficou apenas 19 minutos em campo. Contratado no início de 2020 depois de se destacar pelo Botafogo-SP no ano anterior, Rafael Costa tem 34 partidas e sete gols pelo Guarani. Durante a Série B, o atacante chegou a ter seu nome especulado no América-MG.

Rafael Costa tem contrato com o Guarani até 31 de janeiro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo indica que ele não estará nos planos de Felipe Conceição para a temporada 2021.

No sexto lugar com 48 pontos, a quatro do G4, o Guarani tentará a recuperação contra o Cuiabá nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, pela 35.ª rodada.