Arboleda é multado pelo São Paulo após ser flagrado em baile funk sem máscara - (Foto: Érico Leonan/São Paulo)

O zagueiro Arboleda foi punido, nesta sexta-feira, com uma multa pela diretoria do São Paulo, por ter ido a um show na noite de quinta-feira. A punição disciplinar foi confirmada pela assessoria do clube, mas não o valor a ser retirado de seu salário. O atleta não será afastado dos treinamentos e nem dos jogos.

Imagens nas redes sociais mostraram Arboleda em um show do cantor de funk DJ Guuga. Tanto o jogador como o artista não estava usando máscaras. Segundo o São Paulo, o jogador já apresentou anticorpos ao novo coronavírus e, por isso, não oferece o risco de transmissão.

Segundo o protocolo atual da CBF, baseado no CDC (Centro de Controle de Doenças) dos Estados Unidos, pacientes que tiveram resultado positivo para a covid-19, que permaneceram assintomáticos e cumpriram isolamento de dez dias não transmitem mais a doença, mas novos estudos apontam a possibilidade de reinfecção.

O elenco do São Paulo, que enfrenta o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, treinou nesta sexta-feira pela manhã com a presença do jogador equatoriano, que, atualmente, está na reserva do time do técnico Fernando Diniz.

No fim do ano passado, o atleta se envolveu em uma polêmica ao ser fotografado, vestindo a camisa do Palmeiras. Na oportunidade, ele também foi multado.