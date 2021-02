Arão fratura dedo do pé e se torna problema no Flamengo antes de jogo decisivo

O Flamengo sofre com um problema inesperado às vésperas do decisivo duelo com o Internacional, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o volante Willian Arão sofreu fratura em um dedo do pé direito e se tornou dúvida para participar do confronto de domingo no Maracanã.

Arão, que vem sendo improvisado na zaga do Flamengo pelo técnico Rogério Ceni, havia participado normalmente do treino desta quinta no Ninho do Urubu. A sua presença no decisivo confronto não foi descartada, mas o jogador teria de usar uma sutura, analgésicos e até mesmo sofrer uma injeção no local.

"Após participar normalmente do treino desta quinta-feira (18.02), Willian Arão sofreu um trauma e fraturou um dedo do pé direito. No momento, o atleta está no hospital realizando curativos e sob os cuidados do Departamento Médico do clube", publicou o clube carioca em seu perfil no Twitter.

Caso Willian Arão seja vetado pelo departamento médico do Flamengo, Gustavo Henrique deverá ser o escolhido por Ceni para compor a dupla de zaga com Rodrigo Caio no confronto de domingo. Depois, na quinta-feira, o time vai visitar o São Paulo, no Morumbi, pela rodada final do Brasileirão.

O Flamengo ocupa o segundo lugar no Brasileirão com 68 pontos, a um do Inter. Assim, o time gaúcho será campeão nacional em caso de vitória no domingo. Mas caso a equipe carioca ganhe, chegará ao seu último compromisso na primeira posição e só dependendo das suas forças para ser bicampeão.