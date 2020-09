Apresentado no Atlético-MG, Everson elogia Sampaoli e destaca jogo com os pés

Everson foi apresentado pelo Atlético-MG e já deve estrear no domingo - ( Foto: Estadão/Pedro Souza/Atlético-MG )

O goleiro Everson foi apresentado no Atlético-MG na manhã desta sexta-feira. Em suas primeiras palavras, o jogador elogiou o técnico Jorge Sampaoli, enalteceu os concorrentes por posição, Victor e Rafael, e destacou a qualidade de jogar com os pés, virtude valorizada pelo treinador argentino.

"O futebol moderno exige que o goleiro saiba jogar com os pés, você faz um jogador a mais com a posse de bola, faz uma cobertura, cada vez mais o futebol moderno pede isso, um goleiro que tenha jogo com os pés, mas o principal é defender", disse o goleiro.

Everson deixou o Santos após desistir de ação trabalhista, voltou a ser reintegrado, ficou na reserva em uma partida e, pouco tempo depois, foi contratado pelo Atlético-MG.

"Nesses últimos dias, acabou acontecendo tudo muito rápido, mas foi algo que eu desejava muito, que era vir aqui, trabalhar no Atlético e estar dentro desse projeto de buscar títulos, buscar coisas grandes. As coisas acabaram acontecendo muito rápido, mas a oportunidade vem na adversidade. Quando você menos espera, tem uma oportunidade. Chego focado em trabalhar e buscar o meu espaço aos poucos para, quando eu tiver uma chance, poder agarrar com unhas e dentes", afirmou.

O goleiro chega a pedido de Sampaoli, que também havia pedido a sua contratação junto ao Ceará no ano passado, quando comandou o time da Vila Belmiro. Ele enalteceu o trabalho do comandante argentino, para quem é "um cara muito intenso e atualizado".

"O interesse do Sampaoli veio desde a minha antiga equipe no Brasileiro de 2018, quando pude fazer um bom campeonato com o Ceará. A partir daquele momento, houve o interesse do professor Sampaoli no meu trabalho, pelos scouts, pelos números, conhecemos bem ele, é um cara muito intenso e atualizado, que acompanha tudo que você pode imaginar", destacou.

Neste ano, o Atlético ainda não teve um goleiro que assumisse a meta de forma incontestável. Michel, que não está mais no clube, Victor e Rafael foram os titulares. O jovem foi expulso na última partida contra o Santos e o veterano entrou em seu lugar e falhou feio em um dos gols. O novo reforço exaltou seus colegas de posição, especialmente Victor, que tem uma história longa no clube, mas assegurou que vai brigar pelo seu espaço.

"O Victor é o maior goleiro da história do Atlético, é um grande ídolo da Massa Atleticana. Lembro-me do título da Libertadores, aqueles pênaltis, ele foi peça fundamental para o título", salientou. O Rafael entrou, vem fazendo bons jogos e desempenhando bem o seu papel. Então, cabe a mim trabalhar. Vou continuar trabalhando para procurar ter o meu espaço, respeitando meus companheiros, para, quando tiver oportunidade, representar bem a equipe do Atlético", acrescentou Everson.

Everson não atua desde antes da paralisação dos campeonatos em razão da pandemia de coronavírus. Apesar do longo período inativo, ele já teve seu nome publicado do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear já no domingo, às 18 horas, diante do Red Bull Bragantino, no Mineirão, em duelo da décima rodada do Brasileirão.

"Nesse período que fiquei um pouco afastado da equipe do Santos, também continuei trabalhando, sempre com trabalho de academia e trabalho de bola. Então, pude não perder tanto com o trabalho específico. Lógico que tem o ritmo de jogo, que todo atleta sente um pouco de falta, mas vim aqui para o Atlético para buscar minha oportunidade".