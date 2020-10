Após trombose, Raniel inicia fisioterapia no CT do Santos

O atacante Raniel está de volta ao Santos. Nesta terça-feira, o jogador foi ao CT Rei Pelé pela primeira vez após receber alta do Hospital Albert Einstein, na última quinta-feira, depois de se recuperar de uma trombose venal profunda na perna direita.

Raniel realizou trabalhos de fisioterapia no CT do Santos e divulgou imagens da atividade em seu perfil no Instagram, celebrando o retorno. "Que Deus sempre venha guiar meus passos. Que bom estar de volta!", escreveu, na publicação, o atacante, que em setembro havia contraído o coronavírus.

Inicialmente internado em Goiânia em 3 de outubro, na véspera do triunfo por 3 a 2 sobre o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, Raniel foi transferido para o hospital paulistano no dia 4. E precisou passar por uma intervenção cirúrgica com o intuito de drenar o hematoma na panturrilha direita, problema provocado pela trombose. Depois de ficar alguns dias em repouso, se recuperando, recebeu alta hospitalar.

Os trabalhos de fisioterapia são o primeiro passo para Raniel voltar a ficar à disposição do técnico Cuca. Depois que estiver plenamente recuperado, afinal, terá de recuperar a forma física. Mas ainda não há uma previsão sobre quando isso poderá acontecer.

Contratado pelo Santos no início do ano, em negociação que envolveu a ida em definitivo de Vitor Bueno para o São Paulo, Raniel tem números modestos pelo clube. São dois gols marcados em 14 jogos disputados, sendo nove como titular.