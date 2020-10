Após sete anos interditado, Guanandizão será reinaugurado em solenidade nesta quinta-feira

O tão sonhado dia de grande parte da comunidade esportiva sul-mato-grossense chegou. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Campo Grande reinauguram o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, na Capital, em solenidade nesta quinta-feira (29), às 9 horas. O evento terá a presença do diretor-presidente da Fundação Estadual de Desporto e Lazer (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda e de autoridades da administração estadual e municipal.

O maior ginásio coberto de Mato Grosso do Sul passou por modernização em sua estrutura, alinhando-se ao padrão internacional de eventos, fruto do projeto de reforma geral e adequação realizado pelo Governo, junto à Prefeitura. A reforma teve investimento de R$ 1,88 milhão, contemplando a execução e requalificação de espaços internos e externos da praça desportiva.

“É uma entrega muito importante, não só para a comunidade esportiva, mas a toda a população sul-mato-grossense. O Guanandizão é um templo da cultura e do esporte no Estado e, desde que assumimos a gestão em 2015, a revitalização do complexo é tratada como uma das prioridades do governador Reinaldo Azambuja. A parceria com a Prefeitura possibilitou que isso acontecesse”, avalia o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O Guanandizão ficou interditado por sete anos e agora pode voltar a receber grandes eventos esportivos e culturais, começando pela Supercopa de Voleibol 2020. A competição de clubes da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que abre a temporada nacional 2020/21 do voleibol, reúne quatro das principais equipes do Brasil, colocando frente a frente os atuais vencedores da Copa Brasil e da Superliga Banco do Brasil. A disputa pelo título, em ambos os gêneros, ocorre em jogo único.

O primeiro campeão será conhecido em 30 de outubro. No masculino, EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro Vôlei (MG) duelam às 20h30 (horário de MS). Já a disputa feminina será entre Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), no dia 6 de novembro, no mesmo horário. Os dois confrontos terão cobertura televisiva do SporTV 2, canal por assinatura pertencente ao Grupo Globo.

As partidas terão presença de público. Ao todo, foram convidadas 600 pessoas, número correspondente a 10% da capacidade de público no ginásio (hoje, capaz de receber até 6.074 torcedores). Os convites foram distribuídos a autoridades, gestores esportivos e ex-atletas que fizeram parte da história do Guanandizão. Não haverá venda de ingressos e rígidos protocolos de biossegurança serão seguidos.

A Supercopa, além de relançar o Guanandizão, será o evento-teste para a Liga das Nações, que será realizada entre 11 e 13 de junho do ano que vem. A competição internacional reunirá as seleções masculinas de vôlei de Alemanha, Brasil, Itália e Rússia. O evento tem aporte financeiro do Governo do Estado de R$ 1,3 milhão, repassados à Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), via CBV.

A cerimônia nesta quinta-feira (29) também terá a presença do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande (Funesp), Rodrigo Terra, do Superintendente de competições de quadra da CBV, Renato D'Ávila, do presidente da Federação Estadual de Voleibol (FVMS), José Amâncio da Mota, o “Madrugada” e de membros da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Lucas Castro, Fundesporte

Foto de destaque: Saul Schramm