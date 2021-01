Após infarto, Adilson Batista se recupera e deve deixar UTI no domingo

O técnico Adilson Batista comandando o Cruzeiro - (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Adilson Batista, internado após sofrer um enfarte na última quinta-feira, deve deixar a UTI no domingo e ir para o quarto, de acordo com informações divulgadas pela sua assessoria de imprensa. O estado de saúde do técnico, de 52 anos, evoluiu, segundo seu médico responsável. Com isso, a expectativa é de que não seja necessária cirurgia.

Adilson foi internado no Hospital Cardiológico Constanini, em Curitiba, cidade onde reside, após passar mal e ser socorrido. Em um primeiro momento, sua assessoria informou que foram necessários dois cateterismos e era esperada, ainda, a realização de uma cirurgia. Entretanto, segundo as últimas informações, a saúde do técnico melhorou e ele só deve precisar ser acompanhado pelas próximas duas semanas.

"Adilson Batista está bem e deverá ser transferido para o quarto amanhã, deixando a UTI. Segundo o médico responsável, ele deverá permanecer em observação por mais duas semanas. Como a resposta foi boa até aqui, talvez não seja necessária a cirurgia", informou a assessoria de imprensa do treinador.

Adilson comandou o Cruzeiro até março de 2020 e atualmente, encontra-se sem clube, após passagens por Corinthians, São Paulo, Atlético-GO, Figueirense, América-MG e Athlético-PR. Ele possui residência em Curitiba.