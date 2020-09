Após dois anos, Arturo Vidal deixa o Barcelona e vai jogar na Internazionale

Arturo Vidal foi anunciado, nesta terça-feira, como o novo reforço da Internazionale de Milão. O volante, de 33 anos, foi negociado pelo Barcelona por 1,1 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) e se trata da segunda saída do time catalão, após a transferência de Ivan Rakitic para o Sevilla. Outro que deve sair é o uruguaio Luis Suárez.

Em 96 jogos pelo Barcelona 966 pelo Espanhol, dez pela Copa do Rei, 18 pela Liga dos Campeões e dois pela Supercopa), Vidal marcou 11 gols, deu dez assistências e conquistou o Campeonato Espanhol na temporada 2018/2019, o oitavo título nacional consecutivo, pois foi campeão também por Juventus, Bayern de Munique, além de ganhar uma Supercopa da Espanha em 2018.

"Eu vou embora orgulhoso de ter vestido esta camisa", disse Vidal, em uma declaração nas redes sociais. "Foram dois anos maravilhosos", afirmou meio-campista, que soima 117 jogos pela seleção chilena desde 2007.

Vidal tinha contrato com o Barcelona até o fim da temporada 2021, mas não fez parte dos planos do técnico Ronald Koeman. Na Inter, o chileno vai reencontrar com o técnico Antonio Conte, com quem trabalhou na Juventus, de 2011 a 2014.

Conte está em sua segunda temporada no comando da Inter, que conseguiu na temporada passada o vice-campeonato italiano, um atrás da Juventus, que garantiu o nono título consecutivo.