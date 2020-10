Após defender Colômbia nas Eliminatórias, Cantillo reforça treino do Corinthians

Cantillo treina com o elenco nesta quinta-feira - (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Um dia após superar o Athletico-PR, o Corinthians voltou aos treinos nesta quinta-feira, já pensando no próximo rival, o Flamengo. Para tanto, o técnico Vagner Mancini iniciou a preparação da equipe para o jogo de domingo, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão.

E, nesta quinta, o novo treinador corintiano contou com o reforço de Victor Cantillo. Ele desfalcou a equipe nos últimos jogos porque estava defendendo a seleção da Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Aniversariante do dia, o jogador de 27 anos treinou normalmente porque não chegou a entrar em campo nas partidas contra Venezuela e Chile.

Já o meia Otero ainda não se apresentou, após estar integrado com a seleção da Venezuela. O jogador, que esteve em campo contra a Colômbia e foi titular no confronto com o Paraguai, deve se reapresentar ao clube paulista para o treino desta sexta-feira, no período da tarde.

Nesta quinta, foram a campo somente os jogadores que atuaram menos que 45 minutos na Arena da Baixada, em Curitiba. Os demais participaram de um treino técnico em campo reduzido, numa das primeiras atividades lideradas por Mancini, oficializado pela diretoria somente na segunda-feira, dia 12.