Após bater campeãs do US Open, Luisa Stefani está na final de duplas em Abu Dabi

Luisa Stefani está na final de duplas do Torneio de Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Nesta terça-feira, a brasileira e a norte-americana Hayley Carter derrotaram, na semifinal, a russa Vera Zvonareva e a alemã Laura Siegemunde, atuais campeãs do US Open, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 10/8.

Na final, Stefani e Carter vão enfrentar a dupla japonesa Shuko Ayoama/Ena Shibahara, que eliminou a norte-americana Sofia Kenin e a australiana Ajla Tomljanovic em dois sets: 6/4 e 6/3.

Stefani e Carter tiveram de buscar a virada no primeiro set, após terem o saque quebrado no sétimo game. Zvonareva e Sigemunde chegaram a ter 5/4 no placar, mas perderam os três games seguidos e o set por 7 a 5. O segundo set foi todo de Zvonareva/Sigemunde, que só perderam o sexto game: 6 a 1.

A vaga na final do torneio foi decidida no match-tiebreak. Stefani e Carter chegaram a abrir 5 a 3, mas Zvonareva e Sigemunde se recuperaram e marcaram 8 a 6. Em mais uma virada a brasileira e a americana somaram quatro pontos seguidos e fecharam o duelo em 10 a 8.