Após atividade física, Cabeleireira melhora insônia e dores no corpo com projeto da Prefeitura

Moradora melhora insônia com atividade físisa - (Foto: Divulgação)

Com 67 anos, a cabeleireira Rivalda Batista comemora a qualidade de vida adquirida com a prática regular da atividade física. Participante do projeto Movimenta Campo Grande, ela conta que nem sempre teve a rotina saudável que tem hoje.

Rivalda Batista (Foto: Divulgação)

“Eu sempre cuidei da minha saúde, mas tinha problemas de circulação, já não conseguia agachar direito, tinha insônia, atrapalhava meu serviço e estava complicando minha vida, foi aí que comecei a fazer atividades”.

Hoje ela prática Fitdance e Ginástica no Parque Ayrton Senna, mas já fez atividade gratuita no Coopatrabalho, Vila Nasser e no bairro Piratininga. Além da qualidade de vida, Rivalda aposta nas oficinas coletivas para fazer novas amizades. “Eu preciso me exercitar, eu gosto, mas aqui também fazemos amizades, ficamos no meio das meninas, conversamos. É maravilhoso, eu só não venho se estiver doente, me sinto feliz e tudo isso me faz bem, melhor ainda que é de graça”, explica.

A professora Marília dos Santos Amaral, que acompanha a turma e pontua que a pratica da atividade física garante um descanso melhor. “Quem faz exercícios consegue relaxar e dormir mais rápido, além de tem um sono mais profundo e de qualidade. Ajuda também a sentir mais disposto no dia, tem mais facilidade para obter um peso saudável e, ao unir tudo isso, melhora a qualidade de vida como um todo”.

Atividades gratuitas

A Funesp tem hoje 36 locais com atividades físicas gratuitas, para crianças, adultos e idosos,que retornaram as oficinas com medidas de biossegurança e atendendo 40% do número de participantes – os locais estão listados neste link – www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas . Além disso, também há a possibilidade de se exercitar em casa fazendo as atividades gravadas disponíveis no canal do Youtube – www.youtube.com/funespcg