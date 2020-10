Após 0 a 0 pelo Brasileirão, Corinthians e Atlético-GO empatam jogo-treino

Ontem, os times se enfrentaram, mas nenhum gol saiu - (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

No dia seguinte ao empate sem gols pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético-GO se enfrentaram em jogo-treino e voltaram a ficar na igualdade. A atividade desta quinta-feira terminou com o placar de 2 a 2, no CT Joaquim Grava.

O jogo-treino teve dois tempos de 35 minutos e contou com os jogadores que não foram titulares na partida realizada na Neo Química Arena, na quarta-feira. Mantuan e Matheus Davó marcaram os gols do Corinthians.

O atacante Janderson, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Atlético-GO, teve a chance de voltar ao CT Joaquim Grava. Ele não pôde atuar no confronto de quarta-feira por causa do contrato de empréstimo, que impede o atacante de enfrentar o Corinthians.

Os jogadores utilizados pelo técnico interino Dyego Coelho foram: os goleiros Walter e Guilherme, os zagueiros Bruno Méndez e Igor Morais, os meio-campistas Éderson, Araos, Mateus Vital, Xavier, Camacho, Cazares, Mantuan e Warian e os atacantes Everaldo, Gustavo Mosquito e Davó.

Enquanto os reservas disputaram o jogo-treino, os titulares realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT Joaquim Grava. O Corinthians volta a jogar no sábado, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O Corinthians está em 14º lugar do Brasileirão, com 13 pontos em 12 partidas disputadas.