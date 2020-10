Apodi, Guilherme Lazaroni e Luis Oyama são liberados pelos médicos da Ponte Preta

Tudo indica que o treinador vai realizar mudanças em relação ao time que iniciou na derrota para o CRB, por 1 a 0 - (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

O técnico Marcelo Oliveira ganhou mais três opções para escalar a Ponte Preta na próxima segunda-feira, contra o Figueirense, às 17h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Apodi, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni e o volante Luis Oyama foram liberados pelo departamento médico, treinaram normalmente nesta quarta-feira e estão à disposição da comissão técnica.

E Marcelo Oliveira pode ganhar ainda mais três opções. O zagueiro Ruan Renato e o atacante Wanderley estão se recondicionando fisicamente depois de ficar um longo período sem atuar. Já o meia Vinícius Zanocelo está servindo à seleção brasileira sub-20.

Tudo indica que o treinador vai realizar mudanças em relação ao time que iniciou na derrota para o CRB, por 1 a 0, em Maceió, no último sábado. Apodi e Guilherme Lazaroni são considerados titulares. Ruan Renato é outro que pode ter uma chance se tiver condições.

Com três derrotas nos últimos quatro jogos, a Ponte caiu para a sexta colocação, com 27 pontos, um a menos que o Juventude, primeiro integrante do G-4, a zona de acesso.