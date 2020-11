Aos 89 anos, Zagallo cria conta no Instagram: 'Vocês vão ter que me engolir'

Zagallo é garoto-propaganda da nova camisa da seleção brasileira. - (Foto: Divulgação/CBF)

Tetracampeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira - duas como jogador, uma como técnico e uma como auxiliar -, Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 89 anos, resolveu entrar nas redes sociais. O ex-técnico anunciou em um vídeo, que entrou como sua primeira postagem, que vai usar a plataforma para compartilhar histórias de sua vida.

"Finalmente criei meu Instagram! Estou feliz de poder interagir com vocês e contar muitas histórias. Tem mais uma coisa... Vocês vão ter que me engolir", afirmou no vídeo gravado de sua casa. Zagallo aparece sentado no sofá e está vestindo uma camisa amarela da seleção brasileira.

"Hoje eu criei meu Instagram para conversar com vocês, publicar vídeos, fotos, para vocês saberem perfeitamente sobre a minha vida. Para quem não sabe, eu tenho uma vida com a seleção brasileira, como técnico e jogador. Me sigam todos os dias", explicou na postagem.

Mostrando que está por dentro das ferramentas que a rede social oferece, Zagallo também fez a sua primeira publicação nos stories, a qual aparece com a nova camisa da seleção brasileira. Na descrição da foto, ele escreveu: "Já com o meu novo manto. Lançamento da seleção". A novidade foi celebrada por Ronaldo Fenômeno, que, também nos stories, compartilhou o perfil do ídolo e o desejou as boas vindas.

O ex-atacante Bebeto, tetracampeão mundial em 1994, e o ex-volante Amaral, que jogou no Corinthians e no Palmeiras, foram outros ex-jogadores que comentaram a entrada de Zagallo na rede social. Em menos de um dia, o perfil já conta com quase 6 mil seguidores.