Aos 32 anos, Teliana Pereira anuncia aposentadoria: 'Fui além do que eu imaginei'

Teliana Pereira - (Foto: Divulgação/Estadão)

Aos 32 anos, a tenista Teliana Pereira anunciou sua aposentadoria, após 15 anos de carreira profissional. Pernambucana, de Águas Belas, a atleta ganhou dois títulos em simples de torneios nível WTA (Bogotá e Florianópolis, ambos em 2015), 22 no total e chegou a estar em 43º no ranking mundial.

"Não gosto da palavra aposentadoria (risos). Dá sensação de estar velha, não é meu o caso. Foi uma carreira incrível. Talvez eu tenha ido muito mais além do que eu imaginei. Sempre superei minhas expectativas, mas infelizmente chegou a hora de encerrar este ciclo e começar coisas novas. Estou muita satisfeita", disse Teliana, em entrevista ao Podcast Mach Point, do globoesporte.com.

"Ninguém se aposenta da noite para o dia. É um processo. Eu me machuquei bastante na carreira, mas não foi isso que me fez parar. Tive lesão no cotovelo em 2016, sofri com muita dor, tomando remédio. Tinha torneios que não podia jogar e isso me influenciou na época", disse a tenista. "

A falta de motivação foi um dos motivos para o encerramento da carreira. "É uma coisa (aposentadoria) que estava sendo pensada há um ano. Levantar para treinar, viajar..., minha cabeça não estava mais ali. Meu estilo de jogo dependia muito da minha parte física e mental. Queria ficar mais tempo em casa. Estava sem a mesma motivação para treinar e aprender. Percebi que precisava fazer outra coisa."