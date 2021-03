Anunciado no dia 5, Cuca será apresentado nesta terça pelo Atlético-MG

A segunda passagem de Cuca pelo Atlético Mineiro começará, oficialmente, nesta terça-feira. Será quando o treinador participará da sua apresentação, em entrevista coletiva agendada para as 16 horas, na Cidade do Galo. Foi o que anunciou o clube nesta segunda, dez dias após a confirmação da sua contratação.

Em 5 de março, a diretoria do Atlético-MG anunciou a contratação de Cuca, mas desde então o clube aguardava a sua chegada a Belo Horizonte. O treinador, porém, permaneceu nesse período em Curitiba, acompanhado a sua mãe, Nilde Stival, que está internada, em recuperação do coronavírus.

Cuca teve a sua primeira passagem como treinador do Atlético-MG entre 2011 e 2013, ano em que se consagrou com a conquista do título da Copa Libertadores. Ele também foi bicampeão estadual, em 2012 e 2013, e vice-campeão brasileiro em 2012. Dirigiu o time em 153 jogos, com 80 vitórias, 34 empates e 39 derrotas.

Junto com Cuca, chegam ao Atlético os auxiliares Avlamir Stival, o Cuquinha, e Eudes Pedro, além do preparador físico Cristiano Nunes. Os dois últimos, inclusive, já começaram a trabalhar no clube, que nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro vem sendo dirigido por Lucas Gonçalves, auxiliar da comissão fixa.

O Atlético, aliás, lidera o Estadual com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O time voltará a jogar na sexta-feira, quando vai enfrentar o Coimbra, no Mineirão, pela quinta rodada do Mineiro. Ainda não é certo se Cuca vai dirigir o time nesse compromisso, pois ele poderá voltar a Curitiba para acompanhar a recuperação de sua mãe.