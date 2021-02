Antes de 'maratona', Corinthians se reapresenta para iniciar semana de treinos

Vagner Mancini e seu auxiliar, Anderson Batatais, terão de quebrar a cabeça - (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Antes de iniciar a maratona de jogos da reta final do Brasileirão, o Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira para começar uma semana livre de jogos. O técnico Vagner Mancini tem cinco dias consecutivos, algo raro em meio ao apertado calendário brasileiro, para preparar a equipe para o duelo contra o Athletico-PR, na quarta que vem, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada.

A série de jogos mais dura será logo na semana que vem, com três jogos em apenas oito dias. Após o duelo contra o adversário paranaense, o Corinthians enfrentará o Flamengo, vice-líder do campeonato, no dia 14. Três dias depois, fará o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 33ª rodada.

Os dois últimos jogos será contra Vasco, no dia 21, e contra o líder Internacional, no dia 25, pela rodada final. Curiosamente, o time paulista enfrentará os dois primeiros colocados da tabela nesta "maratona", se tornando o fiel da balança na briga pelo título.

A semana livre de jogos vai ajudar Mancini a recuperar jogadores, como Cazares, que vem sofrendo com o desgaste físico. O meia-atacante se reabilita de um estiramento no músculo posterior da coxa direita e deve voltar a reforçar a equipe na quarta-feira da próxima semana.

O elenco corintiano se reapresentou para iniciar essa sequência de treinos na manhã desta sexta, após ter folga na quinta - na quarta, venceu o Ceará por 2 a 1, em casa. Mancini comandou treino coletivo sem contar com os titulares do último jogo. Estes fizeram apenas trabalho físico. O treinador contou com sete atletas da equipe de transição para reforçar o coletivo.

"A atividade hoje foi um coletivo para o pessoal que não participou do jogo do Ceará e alguns atletas do sub-23. Formamos duas equipes e fizemos 50 minutos de coletivo muito bons, em um ritmo muito intenso, que é o que a gente vem pedindo para que os atletas tenham nas partidas", explicou Mancini à Corinthians TV.

O grupo não terá folga no fim de semana. O treinador vai comandar treino na manhã de sábado e também no domingo.

Ainda em busca de uma vaga na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o 8º lugar da tabela, com 48 pontos, cinco abaixo do Grêmio, que é o sétimo colocado e o último dentro da zona de classificação para a competição internacional.