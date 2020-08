Antes de jogo da Liga dos Campeões, Atlético de Madrid revela 2 casos de covid-19

A quatro dias da partida contra o RB Leipzig, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid revelou neste domingo que constatou dois casos de covid-19 no grupo que viajará para Lisboa, local da reta final da competição europeia - (Foto: Reprodução)

A quatro dias da partida contra o RB Leipzig, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid revelou neste domingo que constatou dois casos de covid-19 no grupo que viajará para Lisboa, local da reta final da competição europeia. O clube espanhol não revelou os nomes e nem indicou se são jogadores.

"Ontem (sábado), todos os membros do time principal e do grupo que viajará para Lisboa foram submetidos a testes, de acordo com o protocolo da Uefa para participar das quartas de final da Liga dos Campeões. Hoje, dois casos positivos apareceram entre os resultados conhecidos, que agora estão isolados em suas respectivas casas", informou o Atlético.

De acordo com o clube, a Uefa, a Real Federação Espanhola de Futebol, a Federação Portuguesa de Futebol e as autoridades de saúde da Espanha e de Portugal já foram informadas sobre os casos positivos do novo coronavírus.

Trata-se dos primeiros casos de covid-19 entre os oito times que vão disputar as quartas de final da Liga dos Campeões. A Uefa ainda não se manifestou sobre os resultados positivos.

O Atlético afirmou também que todo o grupo que viajará para Lisboa será submetido a novos testes antes de embarcar para a capital portuguesa. Segundo o clube espanhol, toda a programação da equipe foi alterada para os próximos dias para poder encaixar os novos exames.

A fase de quartas de final terá início na quarta-feira, com o duelo entre Atalanta e Paris Saint-Germain. Na sexta, o Bayern de Munique vai encarar o Barcelona. E, no dia seguinte, será a vez de Manchester City x Lyon. Todos os confrontos serão definidos em jogo único, em Lisboa.