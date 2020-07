Antes de clássico, Arena Corinthians é invadida e até as traves são pichadas

Arena Corinthians pichada - (Foto: Reprodução)

A Arena Corinthians, em São Paulo, amanheceu vandalizada nesta quarta-feira. Invasores picharam as traves de um dos gols e o gramado do estádio com mensagens que fazem alusão ao rival Palmeiras. Os dois clubes se enfrentam no local, às 21h30, na retomada do Campeonato Paulista, em sua 10.ª e penúltima rodada da fase de classificação.

As imagens foram divulgadas pelo site Meu Timão e o Corinthians confirmou o fato. As frases "Cássio frango" e "8 x 0", maior goleada registrada em um dérbi, foram registradas na Arena. Além disso, capas de jornal que relembram a final do Campeonato Paulista de 1993, vencido pelo clube alviverde, foram colados nos arredores do estádio. Cartazes com fotos de Evair, um dos protagonistas da goleada da final daquele ano, também foram registradas em postes das redondezas da Arena Corinthians.

Em nota, o Corinthians classificou a situação como um "ato covarde" e disse que já realizou um boletim de ocorrência "por invasão de propriedade particular". O clube também informa que as imagens das câmeras de segurança do local serão cedidas para o auxílio da investigação.

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta a ação de vândalos palmeirenses que, ao arrepio da lei e da ordem, invadiram criminosamente o interior da Arena Corinthians na madrugada desta quarta com o único objetivo de depredar suas instalações. O clube comunica que já lavrou boletim de ocorrência por invasão de propriedade particular e que as imagens do sistema de câmeras de monitoramento serão disponibilizadas e auxiliarão as autoridades na identificação e punição exemplar aos responsáveis por ato vil e covarde e que não condiz com a grandeza e com a estatura da agremiação envolvida no confronto esportivo previsto para a noite desta quarta na Casa do Povo", informou a nota oficial.