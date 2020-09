Ana Marcela conquista medalha de ouro em Portugal; Allan do Carmo é prata

A brasileira Ana Marcela Cunha - (Foto: Miriam Jeske/ COB)

A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro neste sábado ao terminar em primeiro lugar na Travessia de 10 quilômetros disputada em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. O brasileiro Allan do Carmo ficou com a medalha de prata na modalidade masculina.

Após ótimo desempenho na Travessia de 36 quilômetros entre as cidades de Capri e Napoli, na Itália, a dupla brasileira voltou a brilhar, desta vez na prova de distância olímpica de 10 quilômetros.

No feminino, a brasileira ficou com a medalha de ouro, seguida pela portuguesa Mafalda Sofia Rosa e pela espanhola Paula Ruiz Bravo, na segunda e terceira colocações, respectivamente.

No masculino, Allan ficou pouco atrás apenas do português Tiago Campos. O espanhol Guillem Belmonte completou a prova na terceira colocação, marcando novamente o pódio dividido entre Portugal, Brasil e Espanha.

A próxima competição da dupla brasileira agora é o Campeonato Francês, agendado para acontecer entre os dias 26 e 27 de setembro.

Os dois atletas foram para a Europa em agosto para a Missão Europa, iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) junto com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O objetivo dos treinos fora do Brasil é dar segurança para os treinos dos atletas depois do período de isolamento social imposto pela pandemia da covid-19.