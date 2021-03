Amigos do Parque funcionará das 7h às 16h aos sábados e domingos

(Foto: Reprodução)

O Amigos do Parque terá novo horário de funcionamento a partir deste domingo (14): das 7 às 16 horas. No entanto, neste sábado (13), o projeto realizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, continuará no horário normal, das 7 às 19 horas. O programa do Governo do Estado é administrado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A decisão está em conformidade ao Decreto estadual nº 15.632, de 9 de março de 2021, que institui novas medidas de prevenção para evitar a proliferação do coronavírus (SARS-CoV-2), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) na última quarta-feira (10).

Segundo o documento, aos sábados e domingos, os serviços que não são classificados como essenciais terão regime especial de funcionamento: no período entre 5 e 16 horas. Nos demais dias da semana, Mato Grosso do Sul passa a ter toque de recolher das 20h às 5h.

Atividade física com segurança

A Fundesporte orienta a prática de atividade física com respeito ao distanciamento social, uso de máscara durante realização de atividades leves e moderadas, não compartilhamento de utensílios, como garrafas de água, tereré, alimentos e objetos pessoais (equipamentos para ciclismo, por exemplo). O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, ainda recomenda o retorno imediato para casa assim que concluídos os exercícios físicos.

“É muito importante que a população respeite o toque de recolher estabelecido pelo Governo do Estado e retorne para casa, evitando assim uma possível propagação viral e até mesmo que medidas mais severas sejam adotadas futuramente”, salienta Miranda. “A prática de atividade física regular e moderada é essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, mas deve ser feita com segurança neste período”, finaliza.

O Amigos do Parque, criado em 2016, consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

Durante a pandemia, o intuito da administração estadual foi ampliar o espaço reservado à prática de atividade física, evitando assim a aglomeração de pessoas e o possível contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). Mesmo com orientação das autoridades sanitárias para permanecer em casa, o Parque dos Poderes continuou sendo um dos principais pontos de encontro da população que tem o hábito de se exercitar.

Veja abaixo o horário de funcionamento nos próximos fins de semana:

Sábado (13/3): 7h às 19h (horário normal)

Domingo (14/3): 7h às 16h

Sábado (20/3): 7h às 16h

Domingo (21/3): 7h às 16h

Sábado (27/3): 7h às 16h

Domingo (28/3): 7h às 19h (horário normal)*

*Obs.: caso não haja prorrogação do Decreto estadual.