América-MG vence Paraná e embola briga pela liderança na classificação da Série B

O resultado ficou em 1 a 0 - (Foto: Twitter / América-MG)

A "Lei do Ex" é mesmo implacável. Com gol de Rodolfo, o América-MG embolou a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao ganhar do Paraná, por 1 a 0, na Vila Capanema, em Curitiba, em jogo isolado pela nona rodada. O atacante teve uma passagem apagada pelo time paranaense em 2018.

Com a vitória, o América-MG chegou aos mesmos 17 pontos do adversário desta quarta-feira, que continua na liderança por causa do saldo de gols (4 a 3).

O primeiro tempo foi muito fraco. O Paraná sentiu a ausência do meia Renan Bressan e só conseguiu levar perigo na bola parada, em cabeçada de Salazar. Já o América-MG, apesar de ter mais posse de bola, não criou lances de perigo.

Os times voltaram ligados do intervalo. Salazar quase abriu o placar de cabeça e Diego Ferreira respondeu em cobrança de falta. Aos nove minutos, Alê ajeitou e Rodolfo bateu de primeira no ângulo de Alisson, abrindo o placar para o América-MG.

Na sequência, o time mineiro teve a chance de ampliar, mas o goleiro paranista defendeu pênalti cobrado por Alê. O Paraná acordou e nos minutos finais foi com tudo para cima em busca do empate, que só não veio porque Matheus Cavichioli espalmou chute de Marcelo.

O Paraná volta a campo na próxima segunda-feira, contra o CRB, às 20 horas, novamente na Vila Capanema, em Curitiba. Já o América-MG só vai jogar daqui a dez dias, quando recebe o Figueirense, às 11 horas de sábado, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela décima rodada.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 1 AMÉRICA-MG

PARANÁ - Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão (Wandson), Guilherme Biteco (Gabriel Pires) e Michel (Marcelo); Bruno Gomes e Andrey. Técnico: Allan Aal.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê (Rikson); Rodolfo (Marcelo Toscano), Léo Passos (Neto Berola) e Matheusinho (Calyson). Técnico: Lisca.

GOL - Rodolfo, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

CARTÕES AMARELOS - Andrey (Paraná); Rickson e Zé Ricardo (América-MG)

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).