América-MG supera Ponte Preta e avança às oitavas da Copa do Brasil

Com um futebol intenso e eficiente, o América-MG venceu a Ponte Preta, por 3 a 1, nesta terça-feira à noite, no Independência, em Belo Horizonte, e confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Este foi o jogo de volta da quarta fase, sendo que na ida, em Campinas, houve empate por 2 a 2.

A vaga garantiu ao time mineiro a premiação da CBF de R$ 2,6 milhões e, agora, espera o sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase. Além dos cinco times classificados às oitavas de final contam ainda com outros 11 times que entram diretamente nessa fase.

Em casa, o América começou criando as melhores chances e quase abriu o placar no início com Felipe Azevedo, que recebeu na entrada da área, finalizou colocado e acertou a trave.

O time mineiro seguiu com mais volume de jogo até que, aos 31 minutos, o próprio Felipe Azevedo abriu o placar. Ele recebeu cruzamento de Juninho e subiu mais do que a marcação para tocar de cabeça para o fundo das redes.

Apenas cinco minutos depois, o América ainda ampliou. Em bonita tabela envolvendo Léo Passos e Rodolfo, o meia Alê recebeu dentro da área e estufou as redes do goleiro Ivan.

Na segunda etapa, o América marcou o terceiro e sacramentou a classificação. Aos 17 minutos, Bruno Reis cometeu pênalti em Diego Ferreira. Rodolfo cobrou com tranquilidade no meio do gol.

Sem reação, a Ponte Preta chegou apenas em chutes de fora da área, mas o goleiro Matheus Cavichioli estava ligado. Mas o time paulista ainda fez o gol de honra aos 47 minutos, quando Apodi recebeu a bola quase na linha da grande área e bateu de pé de pé. A bola passou pelo goleiro americano.

A Ponte Preta volta suas atenções agora somente para o Brasileiro da Série B. No próximo domingo vai receber o Confiança pela 11ª rodada. O América-MG voltará a campo bem antes, na sexta-feira à noite, quando vai enfrentar a Chapecoense, em Santa Catarina.