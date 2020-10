Alphonso Davies tem lesão no tornozelo e desfalca o Bayern por até 2 meses

O lateral de 19 anos se machucou com apenas dois minutos de jogo no duelo diante do Frankfurt - (Foto: Christof Stache/AFP)

Um dos destaques do Bayern de Munique na última temporada, o jovem lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies sofreu uma lesão grave no tornozelo direito e pode desfalcar o time alemão por até dois meses. O técnico Hansi Flick foi quem deu a estimativa do tempo para a recuperação.

"Ele teve uma lesão no ligamento. Um ligamento está rompido, outro parcialmente rompido. Estimamos um afastamento de seis a oito semanas", explicou o Flick em entrevista após a vitória do Bayern por 5 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, pelo Campeonato Alemão. "Quando um jogador desse nível se machuca, dói", lamentou o treinador.

O lateral de 19 anos se machucou com apenas dois minutos de jogo no duelo diante do Frankfurt. Ele não teve contato com outro jogador ou com a bola e se lesionou sozinho. O canadense teve que ser auxiliado para deixar o gramado e foi substituído pelo francês Lucas Hernández. O jogador agradeceu as mensagens positivas após a confirmação da contusão.

"Obrigado a todos por suas mensagens gentis. Voltarei mais forte, isso é apenas um percalço no caminho", escreveu Davies nas redes sociais.

Davies foi uma das revelações do futebol europeu na última temporada, se tornou titular absoluto no Bayern de Munique e virou umas das armas ofensivas da equipe alemã. Ele esteve em campo em todas as partidas dos bávaros na conquista da Liga dos Campeões 2019/2020 e foi um dos destaques da competição.