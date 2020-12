Ainda em recuperação, Gabigol volta a desfalcar o Flamengo em clássico

O atacante Gabriel voltará a desfalcar o Flamengo. Na noite desta sexta-feira, o clube divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Botafogo e não o incluiu, pois ele ainda está em recuperação de um desequilíbrio muscular e faz tratamento para voltar a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Assim, está fora do duelo válido pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcado para as 19 horas deste sábado, no Engenhão.

Gabriel atuou pela última vez com a camisa do Flamengo em 24 de novembro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Racing, tendo ficado de fora do confronto de volta, na terça-feira, em que o time foi eliminado na disputa de pênaltis.

Naquela partida, o centroavante Pedro fez a sua volta ao Flamengo, ao ser acionado por Ceni durante o segundo tempo, pois estava recuperado de lesão na coxa. E agora voltará a jogar pelo time no Brasileirão - sua partida anterior pelo torneio foi em 8 de novembro, diante do Atlético-MG.

De volta e sem restrições, Pedro deve formar a dupla de ataque do Flamengo diante do Botafogo com Bruno Henrique. Já Gustavo Henrique, após falhar diante do Racing, deve perder a vaga na zaga, com Léo Pereira ou Natan sendo as opções para atuar ao lado de Rodrigo Caio.

Assim, o Flamengo deve entrar em campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Natan) e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Além de Gabriel, os jovens Thuler, Noga e Ramon são os outros jogadores do Flamengo fora da lista de relacionados, assim como o volante Thiago Maia, que passou por cirurgia no joelho e só voltará a jogar na próxima temporada.

Em busca da reação após ser eliminado da Libertadores, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão com 39 pontos somados em 22 duelos.