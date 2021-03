Águia Negra de MS vai jogar contra Vitória da Bahia em primeira fase da Copa do Brasil

O atual campeão sul-mato-grossense terá o mando de campo e deve jogar no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante - (Foto: Divulgação)

Depois de muita expectativa, o Águia Negra conheceu o adversário do clube na primeira fase da Copa do Brasil de 2021, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Será o Vitória (BA), clube tradicional do Brasil e que nesta temporada disputa a Série B do Brasileirão.

O clube vai ter o mando de campo e deve jogar no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O Águia caiu na chave 6 da competição, junto com Galvez (AC), Atlético (GO), Santa Cruz (RS), Joinville, Rio Branco (ES) e Sampaio Corrêa (MA).

Quem vencer do confronto com o Vitória, encara o vencedor do confronto entre Rio Branco e Sampaio Corrêa. A etapa inicial tem 80 equipes divididas em oito potes. A CBF reservou os dias 10 e 17 de março para realizar as partidas da primeira fase, que serão disputadas em jogo único.