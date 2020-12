Águia Negra bate Aquidauanense, conquista o tetra e se torna o maior campeão do interior

Com o tetra, o Águia tornou-se o maior campeão interiorano - (Foto: Franz Mendes)

O Esporte Clube Águia Negra tornou-se o maior campeão interiorano do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020, com quatro troféus. A equipe de Rio Brilhante faturou o título estadual, pelo segundo ano consecutivo, ao bater o Aquidauanense Futebol Clube por 1 a 0 nesta quarta-feira (23).

A partida decisiva foi realizada no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana. A competição tem como principal fomentador o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Por ter melhor campanha na fase classificatória, e após o empate sem gols na partida de ida, o time rio-brilhantense precisava apenas de uma vitória simples para levantar a taça. As equipes reeditaram a final de 2019. O tento que garantiu o triunfo rubro-negro foi assinalado pelo lateral-direito Felipe Virgulino, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Com o tetra, o Águia tornou-se o maior campeão interiorano, um a mais que o Ubiratan Esporte Clube, de Dourados. O time de Rio Brilhante, que participou de quatro finais (2007, 2012, 2014, 2019 e 2020), ainda se consolida como o maior da década no Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O troféu do Estadual garante ao Águia vaga na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde em 2021. Já o Azulão da Princesa terá participação nas duas últimas competições nacionais.

A final foi apitada por Paulo Henrique Schleich Vollkopf, com auxílio de Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza, além de Carlos Henrique Linhares Martins como quarto árbitro. O assessor de arbitragem foi Antônio Flavio Alves.