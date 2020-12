Advogados de Robinho apontam 'inocência' de jogador e prometem recurso

Robinho teve contrato com o Santos suspenso por causa da repercussão negativa sobre o caso de estupro - (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Poucas horas após a condenação de Robinho também em segunda instância na Justiça italiana, os advogados do jogador reafirmaram a inocência do atleta e prometeram entrar com recurso na Suprema Corte de Cassação, terceira e última instância da Justiça da Itália, equivalente ao Supremo Tribunal Federal (STF), no Brasil.

"A defesa do jogador recebe com serenidade a decisão não definitiva da Justiça italiana, porém confiante na inocência do jogador, informa que oportunamente interporá recurso à Suprema Corte de Cassação, para que possa restituir a Justiça ao profissional e à sua pessoa", afirmam, em comunicado, os advogados Alexander Guttieres, Franco Moretti, Marisa Alija Ramos e Luciano Santoro.

Os defensores disseram também que apresentaram provas novas a favor do cliente. "No exercício da ampla defesa, foram apresentadas novas provas que contribuem ainda mais para a comprovação da inocência de Robinho, entendendo-se que essa inocência já estava claramente evidenciada nos autos desde a primeira instância de julgamento."

"A defesa está convencida de que, neste como em muitos processos deste tipo, o perigo real é confundir direito com moral, em detrimento, sobretudo, da liberdade sexual das pessoas e, em particular, das mulheres", prosseguem os advogados, que se disseram "convictos" de que "a justiça se faz nos tribunais e não nos meios de comunicação".

Robinho foi condenado nesta quinta pelo Tribunal de Apelo de Milão, que manteve a pena de nove anos de prisão. Ele foi considerado culpado no caso de estupro coletivo, ao qual foi acusado em 2013 quando jogava pelo Milan.

Robinho, contudo, continua em liberdade porque sua defesa vai recorrer ao julgamento em terceiro grau, que pode levar alguns meses para ocorrer. Robinho tem a presunção de inocência assegurada até o trânsito em julgado do processo, isto é, até que as fases de apelação se esgotem.