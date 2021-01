Abraham faz três, Chelsea supera o Luton Town e avança na Copa da Inglaterra

Jogadores do Chelsea - (Foto: Clive Rose / AP)

O Chelsea está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Com hat-trick do atacante inglês Tammy Abraham, superou o Luton Town por 3 a 1 e garantiu a classificação. O time de Londres dominou todas as ações na partida e, apesar de ter sofrido um gol, não levou sustos e jamais teve a vitória ameaçada.

O show de Abraham, prata da casa do Chelsea, começou bem rápido. Com apenas 17 minutos ele já festejava seu segundo jogo no confronto. Numa falha do goleiro Kepa, Clark diminuiu, levando a desvantagem mínima para o vestiário.

Mas Abraham estava iluminado e voltou a balançar as redes na etapa decisiva. Fechou a vitória por 3 a 1 ao escorar um cruzamento e comemorou seu segundo hat-trick na temporada. Pelo Campeonato Inglês, ele já havia anotado três gols nos 5 a 2 diante do Wolverhampton.

O último jogador do Chelsea a marcar três vezes num jogo da Copa da Inglaterra foi o brasileiro Oscar, em janeiro de 2016, contra o MK Dons. Considerando apenas jogadores ingleses, o último feito foi na longínqua temporada 2007, com o agora técnico da equipe, Frank Lampard.

Além do show de Abraham, outros jogadores tiveram atuação destacada na boa vitória sobre o Luton Town, como Timo Werner atuando como atacante de beirada e dando o cruzamento do primeiro gol, além do capitão Mason Mount.

Mesmo atuando bem, Werner saiu de campo triste por ter desperdiçado um pênalti no final da partida. Ele sabe que está devendo gols no Chelsea e assumiu a cobrança. Mas o goleiro Simon Sluga defendeu.