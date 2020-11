Abel Ferreira diz que 'precisa continuar resolvendo problemas' no Palmeiras

Abel Ferreira orienta os jogadores do Palmeiras na partida com o Goiás - (Foto: Cesar Greco/Agência Palmeiras)

O técnico Abel Ferreira se mostrou incomodado com os inúmeros desfalques que tem dificultado o seu trabalho no Palmeiras. A equipe sofreu diversas baixas por causa da contaminação pela Covid-19 e outras por lesão. Na derrota para o Goiás, no sábado, a sua primeira no comando da equipe, o português precisou improvisar, além de escalar jogadores contestados e muitos garotos.

"Tivemos muitos problemas desde que eu assumi. Tivemos de buscar soluções e ainda temos de continuar resolvendo os problemas porque eles continuam aí. Mas vamos procurar fazer o melhor que podemos com o que temos à disposição", afirmou o treinador.

O tom de desabafo surgiu após uma pergunta sobre o aproveitamento de Ramires. O volante foi multado e afastado temporariamente do elenco após ser flagrado em uma festa sem máscara, mas, diante de tantos problemas, foi titular contra o Goiás.

"Ramires cometeu um erro, pagou por ele e, ao fazer isso, está disponível para o time. A equipe precisou dele, é um setor em que estamos com poucas opções. Começou com o problema de lesão do Felipe Melo, depois Danilo, agora Raphael Veiga...", afirmou. "É difícil jogar a cada três dias, não ter jogador, inventar posição, é difícil".

Na sequência, ao ser questionado sobre os retornos de Gabriel Menino e Luan, que entraram no decorrer da partida em Goiânia e podem reforçar o time na Copa Libertadores, após se recuperarem da covid-19, Abel Ferreira mais uma vez desabafou.

"Não faço mágica, sem treino é difícil. O Gabriel chegou hoje (sábado), o Fabrício não treinou com o time. Mas eu assumo, como sempre fiz, qualquer culpa pelo resultado. Agora é pensar no próximo jogo e preparar o time mais competitivo para enfrentar o próximo adversário", disse o treinador, referindo-se ao jogo contra o Delfín, nesta quarta-feira, no Equador, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores.

Apesar dos inúmeros desfalques por causa do novo coronavírus, o treinador não quis se posicionar ao ser questionado se o Campeonato Brasileiro deveria ser paralisado devido ao aumento de casos de jogadores infectados. "Não sou médico, não tenho como opinar sobre isso. Vamos deixar esta decisão para quem tem competência. Tenho minha opinião, mas é minha, não sou médico".

Em relação ao resultado em Goiânia, Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras merecia um melhor resultado. "Houve muitas incidências no jogo. Algumas controlamos, outras não. O futebol tem muitos fatores aleatórios. Começamos muito bem, em 10 segundos tivemos duas oportunidades de gols. Depois, infelizmente, tivemos a lesão do Luiz Adriano, seguida da expulsão do Mayke", disse.

"Mas a equipe acabou por se reajustar. Sabíamos que, com um a menos, tínhamos que ser extremamente inteligentes. Na segunda parte, o adversário não criou uma oportunidade de gol sequer, a não ser o gol do meio da rua. Um chute de 30, 40 metros. Foi um grande gol. Mas também tivemos nossas oportunidades. Fomos penalizados. Mas eu disse que não iríamos ganhar sempre. Um dia isso (derrota) iria acontecer", acrescentou.