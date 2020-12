Abel Braga faz acordo e fica no Inter até o fim do Brasileirão

Abel Braga permanecerá à frente do Internacional até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o treinador chegou a um acordo com o presidente eleito Alessandro Barcellos para cumprir o contrato firmado com a gestão de Marcelo Medeiros, válido até 24 de fevereiro.

Barcellos assumirá a presidência do Inter em 1.º de janeiro e já tem um acerto com o espanhol Miguel Angel Ramirez para que ele dirija o time gaúcho nas próximas duas temporadas. O dirigente, porém, não queria a saída imediata de Abel, até pela boa fase do Inter, embalado por uma invencibilidade de cinco jogos no Brasileirão.

O impasse sobre a permanência de Abel ficou exposta no último domingo, quando o treinador comentou sobre a incerteza, na sequência do triunfo sobre o Bahia, em Salvador. Nesta segunda, porém, Barcellos explicou ter chegado a um acordo com o treinador, que vinha lamentando a falta de perspectiva de permanecer no clube.

"Até o dia 24 de fevereiro, Abel é nosso treinador e com ele que vamos disputar a ponta de cima do Campeonato Brasileiro. Ele é o nosso treinador, vai cumprir isso, vai nos ajudar", disse Barcellos em entrevista à Rádio Guaiba.

Nesta segunda, Abel também foi elogiado por Marcelo Medeiros, que concedeu entrevista coletiva para fazer um balanço da sua gestão. "O Abel pega a covid-19 no terceiro jogo dele no comando. E ele é um treinador que não tem só uma leitura tática, não só um cara que tem comando do grupo, mas que tem uma presença de campo muito forte na beira do gramado, ele passa segurança para os jogadores", afirmou Medeiros.

Sob o comando de Abel, o Inter foi eliminado, nos pênaltis, da Copa do Brasil e da Libertadores, e ocupa o quarto lugar no Brasileirão com 47 pontos. O time voltará a jogar em 7 de janeiro, quando vai visitar o Ceará, no Castelão.