Whindersson Nunes e Maria Lina esperam um menino; casal fica noivo

Whindersson Nunes será pai de um menino ao lado da companheiro Maria Lina Deggan - (Foto: Renan Katayama)

Whindersson Nunes anunciou, na noite deste sábado, 6, que ele e agora noiva Maria Lina esperam um menino. No mesmo evento em que foi revelado o sexo do bebê, o humorista pediu a namorada em casamento.

"É um menino!", celebrou ele ao publicar uma série de fotos ao lado da companheira e com um cachorro no colo.

O animal foi o 'arauto' da revelação, uma vez que a brincadeira para o casal saber o sexo do bebê envolveu a entrada do bichinho vestido com uma roupa na cor azul.

Em seguida, o humorista publicou imagens em que ele aparece pedindo Maria Lina em casamento, que se emociona e chora. Os dois assumiram o relacionamento em novembro do ano passado, oito meses após chegar ao fim o casamento de Whindersson com Luísa Sonza.

No fim de janeiro, ele comunicou que a namorada estava grávida. "Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida. Eu amo tanto você, meu Deus. Deus nos abençoe e pode vir que aqui você tem é um pai!", disse ele na época.