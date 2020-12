Vanessa Jackson diz que deixará o Brasil para investir em carreira internacional

A cantora Vanessa Jackson, vencedora do programa 'Fama' de 2012 - (Foto: Reprodução/TV Aparecida)

Vanessa Jackson pretende sair do Brasil para tentar carreira internacional. Em entrevista na TV Aparecida, no programa De Papo com Amanda Françozo, que vai ao ar nesta quarta-feira, 2, às 21 horas, a cantora dará detalhes sobre a trajetória profissional durante o bate-papo em um restaurante em Santo André, na Grande São Paulo. "Eu viajo muito pra fazer show fora e a diferença é brusca. Eles me tratam como diva. Por isso que eu quero ir embora, estou arrumando a minha documentação, a minha e a dos meus filhos", declarou.

Vinda de uma família de músicos, Vanessa Jackson conta que foi a mãe quem descobriu seu talento musical, ao ver a atuação da filha, aos três anos, na sala de casa. "Ela percebeu que eu era afinada e falou para o meu pai: 'Toca uma música pra ela cantar'. Aí ele deu o acorde. Quando ele deu o acorde, eu falei assim 'aí, não, papai, aí é muito alto'", lembrou.

A artista fez canto lírico e integrou bandas até chegar, em 2002, ao programa Fama, da TV Globo, o qual ela venceu.

Sobre os desafios da pandemia do coronavírus, Vanessa fala de sua experiência pessoal e também conta quais são os seus sonhos na música daqui para o futuro.

No quadro musical do programa de Amanda Françozo, Vanessa Jackson interpreta Como Nossos Pais, que fez sucesso na voz de Elis Regina, Corcovado e Music And Me, do ídolo dela Michael Jackson.