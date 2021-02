Uma das maiores da América Latina, roda gigante é a nova atração do Shopping Campo Grande

Roda Gigante vai divertir a população - (Foto: Divulgação)

Uma roda gigante, um auto card e um carrossel. Novas diversões chegam no Shopping Campo Grande como mais opções de lazer para a família. As atrações somam ao Magic Shark que tem chamado a atenção, com um tubarão gigante instalado na praça central. A roda gigante, uma das maiores da América Latina, fica até o dia 10 de março.

Além de divertir crianças e adultos, o passeio na roda proporciona uma visão privilegiada da capital. Do alto da Roda Gigante dá para apreciar a paisagem da natureza do Parque das Nações Indígenas e a beleza da Afonso Pena, avenida que já é cartão postal da cidade. O brinquedo segue as regras de biossegurança tornando o passeio ainda melhor. Crianças com menos de 7 anos podem aproveitar a diversão com segurança, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O brinquedo também possui assento para cadeirantes.

Do lado de dentro do Shopping, a paisagem é de pura emoção, com o tubarão gigante inflável, com mais de 10 metros de altura do Magic Shark. O espaço ainda conta com inúmeras brincadeiras, como o escorregador de 8 metros, o Giro Radical, brinquedo gira-gira de peixinhos, e o inflável Octopus, com formato de polvo. Para segurança, o espaço conta com higienização constante, tanto nos brinquedos como disponibilização de álcool em gel para quem estiver no local.

Outra opção de diversão da criançada é a Yuup Play, destino certo para quem gosta de games e jogos em geral, com brinquedos para todas as idades, dos pequenos aos adultos. O espaço fica no segundo piso do Shopping, ao lado do McDonald's (na Praça de Alimentação) e o cliente pode adquirir um cartão vip, no valor de R$ 10,00, e inserir créditos de acordo com seus brinquedos preferidos.

Serviço:

Roda Gigante

Horário: Segunda a sexta-feira das 16h às 22h

Sábado das 14h às 22h

Domingo e feriado das 12h30 às 22h

Local: estacionamento

Valor Roda Gigante: R$ 10 de segunda à quinta e R$ 15 nas sextas, sábados, domingos e feriados.

Magic Shark no Shopping Campo Grande

Horário: das 10h às 22h de segunda a sábado e das 12h até às 20h aos domingos

Local: Praça Central

Valor: R$ 30 para 30 minutos