'Um Maluco no pedaço' ganhará nova versão dramática

Will Smith irá produzir nova versão de 'Um Maluco no Pedaço' com fã - (Foto: Reprodução/NBC)

A série Um maluco no pedaço, clássica dos anos 90, está sendo produzida novamente, porém em uma versão dramática. O projeto é baseado na ideia de um fã, Morgan Cooper, que produziu seu próprio trailer de quatro minutos e viralizou na internet em 2019.

O curta de Cooper ganhou diversos elogios, incluindo do protagonista da comédia, Will Smith, que mais tarde resolveu gravar um vídeo em seu canal no Youtube com o criador, discutindo uma possível temporada e se propondo a produzir uma série a partir daquela ideia.

"Morgan fez um trailer absurdo de 'Bel-Air'. É uma ideia brilhante a versão dramática de The Fresh Prince para a próxima geração", disse Smith em seu canal, se referindo ao título original, The Fresh Prince of Bel-Air.

Atualmente, o projeto está em desenvolvimento pela Westbrook Studios, produtora de Smith e sua esposa Jada Pinkett Smith, em parceria com a Universal TV, e vem sendo oferecida para várias plataformas de vídeos. Além disso, Cooper será roteirista, diretor e co-produtor executivo da produção.

O drama será composto por episódios de uma hora e incluirá a história de como o personagem de Smith se envolveu em uma briga com membros de uma gangue na Filadélfia antes de ser ir morar com seus parentes ricos no subúrbio de Bel-Air, em Los Angeles.

Um Maluco no Pedaço foi exibido entre 1990 e 1996 e, no Brasil, foi transmitido pelo SBT a partir do ano 2000. Nos dias atuais, todas as seis temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix e do Amazon Prime Video.