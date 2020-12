Últimos dias para aproveitar atrações e promoção de Natal

A magia do Natal está cada vez mais presente nesses dias - (Foto: Divulgação)

A magia do Natal está cada vez mais presente nesses dias. Com as famílias se preparando para a chegada desta data tão tradicional, o encanto toma conta das decorações, da busca por presentes e do preparo das refeições em famílias. E mesmo em meio aos cuidados de prevenção, dá tempo de se aproveitar as atrações preparadas pelo Shopping Campo Grande para adultos e crianças, como oficinas de pinturas em 3D, registro com o Papai Noel virtual e a promoção que tem sorteado diariamente adegas e assinaturas da confraria Grand Cru.

Na Praça Central do Shopping Campo Grande, os pequenos podem se divertir com oficinas de pinturas animadas em 3D, com direito à exposição no telão do evento. Por turma, são recebidas, o número máximo de 5 crianças, com idades a partir de 2 anos, com um acompanhante responsável. O tempo de cada oficina será de 15 minutos. A recordação de Natal com o bom velhinho, pode ser registrado com um Papai Noel virtual, onde é possível tirar uma foto e a receber gratuitamente via e-mail ou, ainda, ser impressa.

O Shopping destaca que segue um protocolo específico para o Natal 2020, criado pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, baseado em referências específicas do setor para o atual momento da Covid-19. Por isso, para evitar aglomerações, todas as atividades serão realizadas com hora marcada, respeitando o limite máximo de pessoas participantes. O cliente precisa entrar no link, efetuar sua inscrição e escolher o melhor horário. Outras dúvidas poderão ser tiradas por meio do telefone (67) 3389-8008.

Promoção - A campanha "Muito Mais Natal" está entrando nos últimos dias. Os sorteios são diários e acontecem até o dia 26 de dezembro, às 17h30, na Praça Central do Shopping. Ao todo, serão sorteadas 30 adegas Brastemp e outras 30 assinaturas da confraria Grand Cru, onde o sorteado receberá dois vinhos em casa durante 12 meses.

A promoção funciona da seguinte maneira: a cada R$ 400 em compras nas lojas participantes, o cliente terá direito a um cupom para concorrer. Quanto mais cupons forem acumulados, haverá mais chances de ganhar o sorteio. Para ter acesso ao cupom, basta fazer a troca das notas fiscais via aplicativo do Shopping ou então no balcão de trocas localizado em frente à Pernambucanas, no primeiro piso.

O Shopping está também arrecadando alimentos para serem doados ao programa Mesa Brasil Sesc, que atende famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado. Ao realizar R$ 400 reais em compras e efetuar a troca dos comprovantes pelo cupom, basta doar mais 2kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal) para conquistar o direito a dois cupons e aumentar as possibilidades no sorteio.