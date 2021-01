Tubarão gigante invade Shopping Campo Grande

Para garantir uma aventura inesquecível, o espaço segue todos os protocolos de biossegurança - (Foto: Divulgação)

Um tubarão gigante tem chamado a atenção de quem passa pelo Shopping Campo Grande. A mais nova atração de férias já está instalada na área central do Mall. O Magic Shark é diversão garantida para a criançada e além de trazer um tubarão inflável de mais de 10 metros de altura, ainda conta com inúmeras brincadeiras. Para garantir uma aventura inesquecível, o espaço segue todos os protocolos de biossegurança.

Sem limite de idade, o espaço totalmente inspirado no mundo aquático, promete divertir pequenos e grandinhos. O escorregador de 8 metros é outra grande sensação do espaço, tornando a brincadeira ainda mais emocionante. Ao todo são seis brinquedos para tornar as férias mais lúdicas e movimentadas.

As crianças podem brincar no Giro Radical, brinquedo gira-gira de peixinhos, e no inflável Octopus, com formato de polvo. Todo o espaço rende muitas fotos para a família registrar cada momento e arrasar nas redes sociais. Para segurança, o espaço conta com higienização constante, tanto nos brinquedos como disponibilização de álcool em gel para quem estiver no local.

O Magic Shark está aberto de segunda à sexta, das 10 às 22 horas. O valor da brincadeira é de R$ 30,00 para 30 minutos de diversão, com pacotes que vão até 2 horas. A entrada é permitida para todas as idades, sendo obrigatória a presença de um adulto acompanhante grátis para os menores de 4 anos.

Serviço: