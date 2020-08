'Top Chef': Xuxa avaliará pratos veganos no reality da Record

Xuxa durante sua participação no 'Top Chef' - (Foto: Blad Meneghel / Record TV / Divulgação)

A apresentadora Xuxa Meneghel participará de um episódio do reality show culinário Top Chef, da Record TV, provando pratos veganos nesta quarta-feira, 12.

"A gente vai poder conhecer prato veganos. Eu, que sou vegana há pouco tempo, mas sou amante dos animais e desde os 13 anos de idade não como carne, estou feliz", contou ela, em vídeo divulgado pela emissora.

O 5º episódio do Top Chef, que será exibido hoje, marca o momento da pausa que foi feita durante as gravações, em março, por conta da pandemia do novo coronavírus. Elas foram retomadas em julho, após videoconferência entre o apresentador, jurados e os participantes, que ficaram isolados em um hotel.

Diferente de outros programas como o MasterChef Brasil, da Band, e o Mestre do Sabor, da Globo, o Top Chef conta com uma rotina de confinamento, em que os cozinheiros convivem na "mansão Top Chef". Ao todo, serão 12 episódios na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil.