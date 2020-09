Tio Wilson, baterista da banda Lagum, morre após show drive-in

Grupo Lagum recebe Prêmio Fiat Argo, no Prêmio Multishow, em outubro de 2019; Tio Wilson é o terceiro, da direita para a esquerda - (Foto: Paulo Araújo/ Estadão)

Morreu na noite deste sábado, 12, devido a uma parada cardiorrespiratória, Breno Braga, baterista da banda Lagum também conhecido como Tio Wilson.

A morte ocorreu após um show do grupo musical em um evento drive-in na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

"Agradecemos o amor ao nosso irmão e as mensagens de solidariedade", escreveu a banda em comunicado nas redes sociais.

Em junho, a Lagum lançou a música Será com Iza, parceria que concorre na categoria Feat Nacional do MTV Miaw 2020 e Hit Nacional Favorito dos Meus Prêmios Nick.

Iza falou no Instagram, neste domingo, 13, sobre a morte de Tio Wilson. "A vida realmente é um sopro. Que a gente nunca perca a oportunidade de fazer as pessoas maravilhosas em nossas vidas se sentirem amadas. Que a gente não perca a chance de dizer a Deus o quão gratos somos por tudo que Ele nos dá. Porque estamos aqui de passagem e essa vida é muito curta", afirmou a cantora no post.

Ela também homenageou o músico: "Você é incrível demais, Breno! E que puta honra te conhecer, rir e trabalhar com você. O céu está em festa!!! Que Deus conforte o coração de todos os seus amigos e família. Obrigada por tanto!".